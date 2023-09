Ille-et-Vilaine : inauguration de 50 logements pour cadres militaires célibataires à Renne

Un nouveau programme immobilier à destination des cadres militaires et célibataires a été inauguré en juin 2023, à proximité du centre-ville de Renne (Ille-et-Vilaine). D’un coût total de 5 millions d’euros, il propose 50 chambres individuelles de 22 m². De plus, l’opération comprend 50 places de parking, dont dix équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Conçu pour améliorer la vie quotidienne du personnel militaire affecté à Rennes, le bâtiment répond également aux enjeux environnementaux et de performance énergétique. Il dispose, entre autres, de panneaux photovoltaïques pour la production d’électricité et d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux associée à un puits climatique. L’eau chaude sanitaire et le chauffage sont générés par des pompes à chaleur. En outre, le site a aussi fait l’objet d’une dépollution industrielle préalable.

Le projet entre dans le cadre du déploiement du Plan Ambition Logement du ministère des Armées. Ce dernier prévoit près de 1 milliard d’euros d’investissement sur la période 2019-2025.