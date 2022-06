Ille-et-Vilaine : fin de la restructuration de la section d’enseignement général et professionnel adapté du collège Paul-Féval à Dol-de-Bretagne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ille-et-Vilaine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), la section d’enseignement général et professionnel adapté du collège Paul-Féval dispose de nouveaux locaux d’apprentissage.

Les élèves de la section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) du collège Paul-Féval à Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) suivent désormais leur formation dans des locaux tout neufs. Dans la section « Habitat », un atelier a été construit spécialement pour accueillir les travaux pratiques dans les domaines de l’électricité, de la plomberie et du chauffage. Dans la section « Espace rural et environnement », une serre pédagogique chaude, une serre froide de type tunnel et un terrain réservé aux plantations ont été aménagés. Les étudiants pourront également disposer d’équipements neufs (une tondeuse, une machine à laver, du matériel de jardinage…).

La restructuration de la SEGPA est financée par le département d’Ille-et-Vilaine pour un budget de 1,6 million d’euros destiné à la réalisation des travaux et à la dotation en matériel. L’objectif est d’assurer l’apprentissage des 102 élèves de l’établissement grâce à la mise en place d’espaces fonctionnels et adaptés.