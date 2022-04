Ille-et-Vilaine : extension de la médiathèque communautaire Madame de Sévigné à Vitré

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ille-et-Vilaine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La médiathèque Madame de Sévigné à Vitré accueillera en janvier 2023 l’artothèque, installée sur la rue de Verdun.

La médiathèque communautaire Madame de Sévigné à Vitré (Ille-et-Vilaine) connaît actuellement d’importants travaux. Le chantier porte sur une extension de 250 m² de ce bâtiment en vue d’y intégrer l’artothèque située sur la rue de Verdun. Rappelons qu’une artothèque est une structure de diffusion de l’art contemporain, équipée d’une collection d’œuvres, prêtées à un large public. Elle est enrichie chaque année.

L’extension du bâtiment se fera sur deux niveaux. La nouvelle infrastructure sera dotée, entre autres, d’une salle de réunion et de pause, et d’un espace pour accueillir des groupes. Au rez-de-chaussée se trouvera l’espace collection, avec une réserve à l’arrière. La médiathèque et l’artothèque auront un accueil commun.

À l’issue des travaux, prévus en janvier 2023, les usagers pourront emprunter des œuvres artistiques, en plus des traditionnels livres, CD, DVD, magazines et jeux de la médiathèque. La Municipalité souligne que le regroupement de ces deux structures permettra d’améliorer leurs services, en mettant en commun les outils de gestion de prêt des livres et des œuvres d’art.

Au total, cette opération s’élève à 1,2 million d’euros financés par le département d’Ille-et-Vilaine, la région Bretagne et l’État.