Ille-et-Vilaine : Espacil Habitat, livraison du programme Odacité à Rennes en 2024

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Ille-et-Vilaine Supprimer Habitat Supprimer Valider Valider

À Rennes (Ille-et-Vilaine), le projet Odacité proposera plus de 100 logements dans le quartier Maurepas-Gayeulles.

En 2024, Espacil Habitat livrera un programme de 107 logements sur la ZAC Maurepas-Gayeulles à Rennes (Ille-et-Vilaine). Baptisé « Odacité », ce projet abritera également le nouveau siège de ce groupe immobilier. Il est chiffré à plus de 44 millions d’euros. Les premières pierres ont été posées en avril 2022 pour une livraison attendue en 2024.

La résidence Odacité est conçue par l’architecte Forma6. Elle est située à deux pas du nouveau pôle d’échange intermodal et du parc des Gayeulles. Le projet comprendra trois immeubles installés sur un socle commun pour le siège d’Espacil, deux immeubles de six et de neuf étages pour les logements locatifs, et une tour de 17 étages pour les appartements en accession aidée.

Le programme proposera à terme un total de 107 logements allant du T1 au T4. Il respectera les préconisations de la certification WELL, concernant notamment le traitement optimisé de l’eau, l’optimisation de la lumière ainsi que du confort et de la qualité de l’air.