Ille-et-Vilaine : Epona et Le Domaine des Planches, des résidences signées Keredes

Deux nouveaux programmes immobiliers, portés par le promoteur Keredes, sont en cours de réalisation dans le département d’Ille-et-Vilaine.

La première opération est prévue dans le quartier du Blosne, au sud de la ville de Rennes. Baptisée « Epona », elle proposera une trentaine d’habitations qui seront réparties sur deux bâtiments. Dix-sept logements, allant du type T2 au T5 duplex, seront en accession libre et 15 seront proposés en bail réel solidaire. Les appartements seront dotés d’espaces extérieurs. Concernant l’architecture, la résidence affichera une façade travaillée en briquettes et en lasure. Elle disposera aussi d’un jardin en cœur d’îlot afin d’offrir un environnement agréable aux résidents. Par ailleurs, cet ensemble immobilier sera construit suivant la règlementation thermique et environnementale RE 2020.

Le second projet prendra place dans le centre-ville de Bruz. Dénommé « Le Domaine des Planches », il sera composé de deux immeubles marqués par des façades en bardage bois. Il comprendra 32 habitations, dont 25 en accession libre et sept logements en bail réel solidaire. Ce programme sera réalisé suivant la règlementation thermique RT 2012.