Ille-et-Vilaine : enquête publique concernant le projet de la zone d’aménagement concerté Atalante ViaSilva à Cesson-Sévigné

La métropole de Rennes va mener une enquête publique en vue de la création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) Atalante Viasilva à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine). Cette procédure sera lancée le 10 mai prochain et durera jusqu’au 12 juin 2023. Elle s’inscrit dans le cadre de la demande de déclaration d’utilité publique du projet.

La ZAC se situera sur un terrain à la croisée des communes de Cesson-Sévigné, de Rennes et de Thorigné-Fouillard (Ille-et-Vilaine). Sa création doit favoriser le développement économique de l’ensemble de la zone. Le programme prévoit notamment la création de deux quartiers, Atalante ViaSilva et Les Pierrins. À terme, il vise l’aménagement d’un secteur urbain, favorable à l’installation d’entreprises évoluant dans les domaines des nouvelles technologies de l’image, de l’information et du numérique. Le futur bassin économique devrait accueillir plus de 6 000 habitants et proposera environ 7 000 emplois.

Pour la métropole de Rennes, responsable de la maîtrise d’ouvrage, l’objectif est de renforcer les capacités de création d’emplois de la localité.