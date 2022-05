Ille-et-Vilaine : deux micro-crèches vont voir le jour dans la zone de l’Aumaillerie, à La Selle-en-Luitré, en septembre 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ille-et-Vilaine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Les deux futures micro-crèches de La Selle-en-Luitré, près de Fougères, pourront accueillir 22 enfants

À La Selle-en-Luitré (Ille-et-Vilaine), la société Les Jeunes Pousses située en Normandie prévoit de construire d’ici à fin 2022 deux micro-crèches dans la zone de l’Aumaillerie, où se concentrent différentes entreprises et environ 1 500 salariés. Elle compte ainsi aménager un bâtiment de 303 m² sur un terrain de 1 300 m², racheté à Fougères Agglomération.

La bâtisse abritera deux micro-crèches indépendantes, qui seront accolées l’une à autre. Chaque structure sera en mesure d’accueillir onze enfants, encadrés par quatre ou cinq salariés. L’aménagement de ces infrastructures, qui ouvriront en septembre 2023, a pour but d’accroître le nombre d’équipements dédiés à la petite enfance, et ainsi de répondre aux besoins des parents qui travaillent au sein de la zone de l’Aumaillerie. Les Jeunes Pousses, qui a déjà ouvert une trentaine d’établissements similaires dans le Grand Ouest, souligne que ces structures seront bilingues (français et anglais) et écoresponsables.

Fougères Agglomération prévoit de prendre en charge le raccordement du bâtiment à l’eau potable. Le reste des coûts sera assuré par Les Jeunes Pousses.