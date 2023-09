Ille-et-Vilaine : des travaux de voirie à Saint-Malo

Poursuivant le réaménagement et la requalification de ses rues, la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) a profité, comme chaque année, de la période estivale pour réaliser différents travaux de voirie

Depuis le mois de juin, plusieurs projets inscrits au calendrier 2023 du plan de renouvellement ont ainsi été mis en œuvre. C’est le cas de l'enfouissement des réseaux aériens et souterrains de l'avenue Douville, de la rue Auguste-Hovius et de celle de l'Étang. À partir du mois d’octobre, des opérations d’assainissement seront en outre réalisées par Saint-Malo Agglomération au niveau des rues de Dinan et Broussais.

Par ailleurs, une piste cyclable qui longera le rond-point du Mouchoir Vert jusqu'à la rue Ville Pépin sera bientôt aménagée. Une voie verte entre le quartier de l'Hippodrome et l'avenue Coubertin verra également le jour d’ici à quelques mois.

Enfin, les rues Saint-Vincent, Duparquier, Rabelais et celle des Fleurs feront aussi l’objet d’opérations de rénovation. Les interventions vont porter sur la reprise de la chaussée et des trottoirs, ainsi que sur la création d’un plateau surélevé.