Ille-et-Vilaine : des travaux de réfection sur la rocade de Rennes

Des travaux de réfection d’un écran antibruit sont en cours sur la rocade de Rennes. Ils entraînent des modifications des conditions de circulation.

Afin d’assurer la sécurité des usagers et de maintenir la sécurité acoustique des riverains, la Direction interdépartementale des routes de l’Ouest (Diro) a lancé, le 12 septembre 2022, des travaux nocturnes sur la rocade de Rennes. Ce chantier consiste à réparer un écran antibruit défectueux situé au niveau de la porte de Bréquigny au sud de Rennes (Ille-et-Vilaine). Les opérations s’étaleront sur plusieurs semaines.

Pour le bon déroulement du chantier, la Diro a décidé de fermer la circulation sur la rocade, entre la porte de Bréquigny et celle de Saint-Nazaire. Les travaux, exclusivement de nuit, seront effectués entre 20 h 30 et 6 h le lendemain matin, et ce jusqu’au 30 septembre prochain. Toutefois, les agents n’interviendront qu’en semaine, du lundi au vendredi. La rocade restera donc accessible pendant les week-ends.

Dans le but de limiter la gêne occasionnée sur la circulation, la Diro a mis en place une déviation locale par le biais de l’échangeur de Bréquigny.