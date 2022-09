Ille-et-Vilaine : des travaux de modernisation de la chaussée sont en cours sur la RD 137.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ille-et-Vilaine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Un projet de modernisation de la chaussée aura lieu sur la RD 137, dans le sens de Rennes vers Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).

Les travaux de renouvellement de la chaussée sont lancés sur une partie de la RD 137, dans le sens de Rennes vers la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Ce projet de modernisation se déroule entre le 12 et le 28 septembre 2022 et les opérations sont réalisées de nuit entre 19 h 30 et 6 heures du matin. Cette section de la route est fermée au cours du chantier et des déviations sont mises en place avec une limitation de vitesse. Les travaux porteront sur le fraisage de la couche de roulement de la chaussée actuelle sur dix centimètres. En plus de la création d’une signalisation horizontale, il y aura également la pose d’un nouvel enrobé doté d’un béton bitumeux.

Ces travaux seront menés sur les communes de Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine, de Miniac-Morvan, de Saint-Jouan-des-Guérets et de Saint-Père-Marc-en-Poulet. Le Département a mobilisé environ 500 000 euros pour financer l’ensemble du projet.