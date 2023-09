Ille-et-Vilaine : des résidences signées Néotoa à Chantepie et à Melesse

Partenaire des collectivités pour le développement des territoires, le promoteur Néotoa construit en Bretagne des résidences, des maisons individuelles et des habitats collectifs en locatif ou en accession à la propriété. En plus de ses actions dans les grandes villes, l’établissement met en œuvre des solutions de logement pour les petites communes. En mars 2023, deux projets immobiliers ont ainsi été achevés à Chantepie et à Melesse (Ille-et-Vilaine).

À Chantepie, la résidence Greenside est située à l’angle des rues du Verger et du Bois. Elle propose neuf appartements allant du T2 au T4, qui sont répartis sur trois niveaux. Chaque habitation est équipée d’une chaudière individuelle à gaz et d'espaces extérieurs. La résidence dispose aussi d’un ascenseur et d’un parking souterrain.

À Melesse, le projet Les Terrasses de Constance est composé de 17 appartements allant du T2 au T4, distribués sur deux niveaux. L’aménagement de cet ensemble immobilier vise à fournir une option de logement en dehors du centre animé de la métropole rennaise.