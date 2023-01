Ille-et-Vilaine : début de la reconstruction du collège Georges-Brassens au Rheu

Précédée par l’installation de clôtures autour de l’établissement au cours de l’été 2021, la restructuration du collège Georges-Brassens au Rheu (Ille-et-Vilaine) a commencé. Elle porte sur le réaménagement de la cuisine ainsi que des locaux pédagogiques et administratifs. À cela s’ajoute la rénovation des salles de sciences, des espaces de restauration et de la salle de spectacle. Des améliorations seront également réalisées sur l’isolation intérieure, le chauffage, la ventilation et les installations techniques. Par ailleurs, un nouveau préau, un local à vélos ainsi que des casiers de rangement seront aménagés. Concernant l’espace extérieur, une reconfiguration de la cour est à l’étude. Les travaux afférents devraient entrer en phase concrète après la reconstruction.

Financé par l’État et le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, le coût total de l’opération est estimé à plus de 11 millions d’euros. Le nouvel établissement devrait ouvrir ses portes au printemps 2025. Soulignons que ce projet a pour objectif d’améliorer le cadre d’apprentissage des élèves ainsi que les conditions de travail des enseignants et du personnel de l’établissement.