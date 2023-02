Ille-et-Vilaine : début de l’aménagement du quai Jean-Bart à Redon

La ville de Redon (Ille-et-Vilaine) a engagé l’aménagement du quai Jean-Bart. Les travaux portent sur la création d’une voie piétonne le long de la rive du port. Conçue pour être accessible aux personnes à mobilité réduite, elle sera équipée de mobilier urbain et agrémentée de platelage en bois ainsi que d’espaces végétalisés. La voie de circulation existante sera quant à elle requalifiée afin de séparer la circulation des voitures et des vélos. Les places de stationnement seront aussi modifiées et des structures métalliques vont être mises en place pour prévenir les inondations.

Le chantier devrait durer jusqu’en 2024. Selon les prévisions de la ville, il s’agit d’une opération qui s’inscrit dans le cadre de la réappropriation de la friche industrielle Garnier. Elle permettra notamment de créer une véritable entrée vers les nouveaux espaces de détente qui doivent voir le jour sur le site. Précisons que le projet en question prévoit la création d’un parc pédagogique et d’une guinguette.