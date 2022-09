Ille-et-Vilaine : de nouvelles infrastructures sur la pointe du Grouin à Cancale

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ille-et-Vilaine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le département d’Ille-et-Vilaine poursuit le réaménagement de la pointe du Grouin, à Cancale.

Le département d’Ille-et-Vilaine a engagé de nouveaux travaux d’aménagement sur la pointe du Grouin à Cancale afin d’améliorer l’accueil du public et de privilégier les visites pédestres.

Depuis le début du mois de septembre 2022, des emplacements de stationnement sont créés pour accueillir des camping-cars, des véhicules légers et des vélos. Une réorganisation des abords du sémaphore ainsi que des voies d’accès au site et aux commerces est en cours de réalisation. La création d’un bloc sanitaire, d’une aire de pique-nique et d’un parcours d’interprétation est également prévue. En 2023, une revégétalisation du site figure au programme. Cette opération vise à planter des espèces végétales destinées à favoriser l’épanouissement de la faune locale.

Rappelons que le réaménagement de la pointe du Grouin est un projet visant à améliorer la qualité paysagère et à préserver l’environnement sur le site. Le Département a mobilisé un budget d’environ 4,5 millions d’euros pour la réalisation de ce chantier qui devrait prendre fin en 2024.