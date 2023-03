Ille-et-Vilaine : de nouvelles dessertes cyclables entre Rennes et les communes de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, de Montgermont et du Rheu

Rennes Métropole a inauguré trois liaisons cyclables du programme Réseau express vélo, un ensemble de pistes convergeant vers la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine). La première, mesurant cinq kilomètres de longueur, dessert la localité de Noyal-Châtillon-sur-Seiche. La deuxième chemine sur une longueur de six kilomètres en direction du Rheu et se termine dans le parc d’activité ouest de la commune. La dernière est un itinéraire de deux kilomètres vers Montgermont.

Ces pistes ont été aménagées afin de proposer une circulation fluide et sécurisée tout le long du trajet. Des marquages au sol et des panneaux directionnels ont notamment été mis en place pour faciliter l’identification des voies par les usagers. Un budget de plus de 5 millions d’euros a été investi dans la réalisation des travaux d’aménagement.

Selon la métropole, trois nouveaux réseaux express vélo seront livrés d’ici à 2024. Il s’agit d’itinéraires en partance de Chartres-de-Bretagne, de Cesson-Sévigné et de Pacé. Environ 17 kilomètres de voies vont ainsi être créées pour un coût total d’environ 6 millions d’euros.