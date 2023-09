Ille-et-Vilaine : de nouveaux logements signés Néotoa, à Châteaubourg

Spécialisé dans l’habitat social en Bretagne, le promoteur Néotoa compte 12 programmes immobiliers à Châteaubourg (Ille-et-Vilaine). Il poursuit aujourd’hui l’enrichissement de son offre sur cette commune avec deux nouvelles opérations.

La première est un pavillon de type T4 d’une superficie d’environ 81 m². Ce logement se trouve dans un environnement calme et verdoyant, tout en bénéficiant de la proximité de toutes les commodités (commerces, écoles, supermarchés). Ses résidents disposeront d’un jardin privé et pourront rejoindre la gare à pied, en dix minutes.

Le second projet, baptisé « Les Jardins d’Alice », sera livré en juin 2025. Il sera situé au sein de la ZAC de la Bretonnière et proposera dix appartements de type T2 et T3, qui seront répartis sur deux étages. Chaque logement disposera d’un espace extérieur (jardin, terrasse ou balcon) ainsi que d’un parking et d’un garage.

Rappelons que Néotoa gère actuellement un parc de plus de 20 000 logements et détient une part de marché de près de 76% à Vitré (Ille-et-Vilaine).