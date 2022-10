Ille-et-Vilaine : de nouveaux locaux pour les services départementaux de prise en charge sociale à Dol-de-Bretagne

Le 6 octobre 2022, une cérémonie d’inauguration a été organisée à Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) pour clôturer officiellement les travaux d’extension et de réhabilitation du bâtiment de l’Espace social commun (ESC). Elle marque ainsi la mise en service de ces nouveaux locaux qui accueillent une cinquantaine d’agents départementaux depuis septembre dernier.

La restructuration du bâtiment, incluant une mise en accessibilité, a porté sur l’extension de la section occupée par le Centre départemental d’action sociale (CDAS). Cette première opération a permis de réaménager le rez-de-chaussée et de créer des bureaux à l’étage. Dans la section qui accueille l’ESC, une rénovation des locaux a été réalisée. D’un montant de plus de 2 millions d’euros, cette reconfiguration a été menée par le Département. Le projet vise à soutenir l’action sociale dans la Communauté de communes du Pays de Dol-de-Bretagne et de celle de la Baie du Mont-Saint-Michel.

Le CDAS et l’ESC proposent aux habitants de ces territoires un service d’aide sociale portant sur l’accompagnement social, la protection de l’enfance et la lutte contre les exclusions. S’y ajoutent les actions de santé ainsi que l’évaluation des besoins des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.