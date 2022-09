Ille-et-Vilaine : création d’un giratoire sur la RD18 pour accueillir la piste cyclable reliant Saint-Sauveur-des-Landes et Romagné

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ille-et-Vilaine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Romagné (Ille-et-Vilaine), un giratoire est aménagé à la place du carrefour situé en entrée du pôle d’échange multimodal. L’opération s’inscrit dans le cadre du projet d’une nouvelle piste cyclable en provenance de Saint-Sauveur-des-Landes.

Le département de l’Ille-et-Vilaine et Fougères Agglomération ont engagé de nouveaux travaux dans le cadre du projet de liaison cyclable entre Saint-Sauveur-des-Landes et Romagné. Ils portent sur la création d’un giratoire sur la RD18, en lieu et place du carrefour d’accès au pôle d’échange multimodal de Romagné.

Lancées le 22 août 2022, les opérations s’étaleront jusqu’au mois d’octobre prochain. Selon les collectivités qui mobilisent un montant d’environ 420 000 euros pour le financement du chantier, l’objectif est de sécuriser l’accès au pôle d’échange, surtout pour les cyclistes.

De plus, le projet inclut la construction de deux passerelles au niveau de l’A84 et de la RN12. Ces opérations devraient se dérouler du mois de septembre 2022 à mars 2023. Une fois terminées, elles laisseront place aux travaux de finition de la chaussée cyclable. Soulignons que la future piste cyclable doit être mise en service d’ici à fin 2023.