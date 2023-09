Ille-et-Vilaine : construction de la nouvelle crèche Nicolas et Pimprenelle à Fougères

Afin d’accroître l’offre de garde d’enfants sur son territoire, la municipalité de Fougères (Ille-et-Vilaine) s’est lancée dans la construction de la crèche Nicolas et Pimprenelle, dans le quartier de l’Annexe. La première pierre a été posée le 19 juin 2023 en présence de Louis Feuvrier, le maire de la ville. Le futur établissement devrait ouvrir ses portes en 2024.

D’une surface de 330 m², cette crèche pourra recevoir 24 enfants. Elle disposera d’un espace d’accueil, d’une pièce de vie, d’une salle de change et de dortoirs. Une salle de repos, une cuisine et une buanderie, réservées au personnel, seront aussi installées dans ce nouveau site. La municipalité prévoit en outre d’aménager un préau, un jardin de 60 m² et un jardin intérieur de 170 m². Afin de répondre à ses engagements en matière de transition écologique, la commune a décidé de privilégier les matériaux biosourcés pour cette construction.

Chiffré à 1,5 million d’euros, l’aménagement de cet équipement est financé par la ville de Fougères. De plus, elle bénéficie de subventions de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.