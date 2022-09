Ille-et-Vilaine : CHU de Rennes, zoom sur les travaux en cours

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ille-et-Vilaine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

En Ille-et-Vilaine, la reconstruction du CHU de Rennes continue avec les travaux dans les galeries médicale et logistique.

Le site de Pontchaillou du CHU de Rennes (Ille-et-Vilaine) fait l’objet d’un chantier de reconstruction lancé en 2020. La première phase se poursuit actuellement avec les travaux dans les galeries médicale et logistique. Cette étape implique la fermeture du passage entre le centre urgences et réanimations (CUR) et le chantier du nouveau centre chirurgical interventionnel (CCI). Toutefois, des cheminements alternatifs sont mis en place autour et au sein du site.

Rappelons que la livraison des premiers travaux est attendue d’ici à fin 2024. Ces derniers comprennent la construction du CCI, d’un pôle femme-mère-enfant et d’un institut régional de cancérologie (IRC). Le réaménagement du CUR ainsi que la rénovation de l’accueil des urgences adultes et la création d’un pôle d’imagerie non-programmée figurent également au programme.

La seconde phase du chantier démarrera dès 2023. Elle portera sur la rénovation des infrastructures et des plateaux techniques, et sur la construction des bâtiments d’hospitalisation pour les services de médecines de spécialités. Ces opérations s’étaleront jusqu’en 2029.