Ille-et-Vilaine : bientôt un nouveau giratoire à Saint-Lunaire

La Communauté de communes Côte d’Émeraude et le département d’Ille-et-Vilaine cofinancent le projet du nouveau giratoire de Saint-Lunaire.

À l’été 2022, la commune de Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine) se dotera d’un nouveau giratoire. Il sera situé au carrefour de la RD603 et de la RD64, au lieu-dit « Le Foutel ». Ce chantier, débuté le 7 mars 2022, s’inscrit dans le projet de sécurisation de la RD603, entre Dinard et Saint-Briac-sur-Mer (Ille-et-Vilaine).

L’actuel carrefour, particulièrement accidentogène, sera supprimé et laissera place à un giratoire paysager de 20 mètres de rayon. La nouvelle infrastructure permettra de fluidifier la circulation et les échanges entre les axes routiers, tout en sécurisant les différentes dessertes à la déchetterie (située non loin du carrefour), à l’aire d’accueil des gens du voyage et aux entreprises à proximité. Tout au long du chantier, la circulation connaîtra quelques perturbations. Des déviations sont toutefois mises en place afin de minimiser la gêne occasionnée.

Au total, le chantier s’élève à 500 000 euros. Ce montant est cofinancé par le département d’Ille-et-Vilaine (165 000 euros), en charge du projet, et par la Communauté de communes Côte d’Émeraude (335 000 euros).