Ille-et-Vilaine : approbation de l’avant-projet de la nouvelle piscine de Villejean

Le 23 janvier 2023, le conseil municipal de la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) a voté à l’unanimité l’avant-projet de la nouvelle piscine de Villejean. Cet avant-projet propose une offre ludique plus riche pour les enfants et les familles.

Le futur complexe disposera notamment d’un bassin sportif qui comptera six lignes d'eau. Il abritera également un bassin de 300 m² qui sera équipé de jeux d'eau et d’un espace dédié à l'apprentissage de la natation. À cela s’ajouteront une pataugeoire avec un Splashpad (jeux aquatiques), deux toboggans tubés intérieurs, un pentagliss, un solarium végétal, une plage minérale et un Splashpad extérieur.

Ces installations seront regroupées dans un bâtiment de 3 900 m2 qui abritera un hall d'accueil, une zone administrative et une salle de réunion. Un parvis sera aussi aménagé pour faciliter les liaisons entre l'avenue Sir-Winston-Churchill, le parc du Berry et la piscine. Le parking existant sera aussi agrandi pour accueillir une cinquantaine de voitures et de deux-roues.

Au total, plus de 20 millions d’euros seront investis dans ce projet. Selon la municipalité, le chantier devrait débuter en 2024 en prévision d’une ouverture au public en 2026.