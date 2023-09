Ille-et-Vilaine : aménagement d’habitats inclusifs pour personnes âgées en situation de handicap par La Rance et Archipel Habitat

Un ensemble immobilier, destiné aux personnes âgées en situation de handicap, sera bientôt inauguré à Hédé-Bazouges (Ille-et-Vilaine). Ce projet est mené par l’association La Bretèche, en partenariat avec la commune et l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Chemin Vert. Confié à l’entreprise sociale pour l’habitat La Rance, il est réalisé sur un terrain de 1 000 m² ayant appartenu au syndicat intercommunal à vocations multiples (Sivom).

Le programme comporte six logements individuels, dont des types T2 et T3. Chaque maison a été conçue pour s’adapter au vieillissement avec un aménagement pour personnes à mobilité réduite (PMR). Une pièce commune est prévue avec un espace salon, restauration, une cuisine et une ludothèque pour les résidents.

En outre, deux autres projets similaires sont en cours de réalisation à Rennes, au sein de la ZAC Guines. Portés par les associations APF France handicap et EPI Bretagne, ils comptent chacun six appartements. Ces opérations immobilières sont construites par Archipel Habitat, l’office public de l’habitat de Rennes Métropole.