Ille-et-Vilaine : à Vezin-le-Coquet, l’aménagement de l’écoquartier des Champs-bleus se poursuit

À Vezin-le-Coquet (Ille-et-Vilaine), la commercialisation des lots libres de constructeur sera bientôt lancée sur le secteur 4 des Champs-bleus.

Lancé en 2002, l’aménagement de l’écoquartier des Champs-bleus continue à Vezin-le-Coquet (Ille-et-Vilaine). Le périmètre du projet se situe en continuité de l’urbanisation existante à l’est de la commune, de part et d’autre de la rue de Rennes et de l’avenue des Champs-bleus, sur une superficie de plus de 60 hectares.

Tourné vers un urbanisme durable et maîtrisé, il s’agit d’une des premières opérations de l’agglomération rennaise à suivre la démarche ADDOU (approche du développement durable dans les opérations d’urbanisme). Précisons que le site concerné était initialement constitué de hameaux existants et de parcelles agricoles nues.

Cette opération d’aménagement prévoit à terme 1 500 logements et un Ehpad de 60 lits. Quelque 850 logements ont déjà été livrés, répartis sur trois secteurs. Sur le secteur 4, situé au sud de l’écoquartier, 300 nouveaux logements sont prévus, avec 160 maisons individuelles et cinq programmes de collectifs représentant plus de 139 logements. La mise en commercialisation d’une première partie des lots libres de constructeur sera lancée à partir du mois d’octobre 2022.