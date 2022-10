Ille-et-Vilaine : à Saint-Malo, poursuite de la concertation publique sur le projet de la ZAC de la Houssaye

Depuis 2020, le quartier de la Houssaye à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) fait l’objet d’études pré-opérationnelles dans le cadre d’une réflexion sur son aménagement. Associant la population et les acteurs économiques du secteur de la Croix-Desilles, le projet est entré en phase de concertation préalable en juillet 2022. Cette étape a débuté par un « diagnostic en marchant » pour envisager les scénarios d’aménagement possibles. Cette balade urbaine a permis d’aborder différents sujets majeurs comme la circulation, les formes bâties et la biodiversité.

Plusieurs ateliers participatifs sont organisés au cours de cet automne afin de poursuivre les échanges. Ils feront ensuite l’objet d’un bilan. La validation du dossier de création de la ZAC pourrait intervenir au premier trimestre 2023. Le lancement de la phase opérationnelle est prévu d’ici à 2024 ou 2025, après une enquête publique et sous réserve d’une bonne maîtrise du foncier.

Précisons que la Houssaye est inscrite depuis 2008 comme un secteur destiné à des habitations. Il est constitué d’une zone commerciale et de terres agricoles. La future ZAC se trouve à la limite de la zone urbaine du secteur Campus et à proximité du tissu maraîcher de Saint-Malo et de Saint-Coulomb.