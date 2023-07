Ille-et-Vilaine : à Rennes, 75 logements en construction dans l’écoquartier de la Courrouze

Réalisée par Spie Batignolles, en copromotion avec Keredes, la future résidence Alkimia prendra place dans l’écoquartier de la Courrouze, à Rennes (Ille-et-Vilaine). Elle proposera 75 logements, allant du T2 au T5. Ces derniers seront répartis dans quatre bâtiments et bénéficieront tous d’un espace extérieur. Des places de stationnement seront également créées pour les futurs résidents. La livraison de ce programme immobilier est prévue pour le quatrième trimestre 2025.

Ce projet s’inscrit dans la poursuite du renouvellement urbain de la Courrouze, lancé en 2020. Situé au sud-ouest du centre-ville de Rennes (Ille-et-Vilaine), le quartier se développe sur une superficie de plus de 110 hectares. Son aménagement durera jusqu’à l’horizon 2028. Il comprendra 11 secteurs qui accueilleront des habitations, des bureaux, des commerces et, des services et des équipements publics. Concernant l’habitat, 5 000 logements sont prévus à terme. Précisons que le mois de mars dernier a été marqué par l’inauguration d’une opération mixte de 65 logements.