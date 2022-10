Ille-et-Vilaine : 74 millions d’euros pour le renouvellement de la zone d’aménagement concerté de Maurepas Gros-Chêne à Rennes.

En septembre 2022, le conseil municipal de Rennes (Ille-et-Vilaine) a approuvé un nouveau plan d’investissement inscrit dans le cadre du programme de renouvellement urbain du quartier de Maurepas. D’un montant de 74 millions d’euros, le budget doit servir à financer les opérations à venir dans la zone d’aménagement concerté de Maurepas Gros-Chêne. Elles porteront principalement sur le renforcement des équipements publics et sur l’aménagement de l’espace public. La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux sera assurée par Territoires Rennes.

Concernant la mobilité, un renforcement du cheminement piéton entre la coulée verte Patton et le parc de Maurepas sera entrepris. La réorganisation des voies de circulation et la création de nouvelles voies seront aussi effectuées afin d’améliorer l’accessibilité au quartier.

Au niveau de l’espace public, un réaménagement de la place de l'Europe et une restructuration du pôle commercial vont être réalisés.

Enfin, concernant l’équipement public, le programme comprend la restructuration de l’école Trégain et la construction d’un nouveau groupe scolaire. Le centre commercial du Gros-Chêne et la zone marchande alentour bénéficieront également d’un réaménagement. La création d’une ludothèque et d’un établissement d'accueil du jeune enfant complétera la liste.