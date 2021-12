Ile-de-France : la SNCF va céder des terrains pour construire des logements

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée SNCF Supprimer SNCF Immobilier Supprimer Grand Paris - Ile-de-France Supprimer Grand Paris Supprimer Ile-de-France Supprimer Logement Supprimer Foncier Supprimer ICF Habitat Supprimer ICF La Sablière Supprimer Valider Valider

L'Etat, la SNCF et le bailleur social ICF Habitat La Sablière ont signé une charte d’engagement qui doit permettre la cession, entre 2021 et 2025, de 536 700 m² de fonciers non utiles au ferroviaire, offrant un potentiel de construction de près de 6600 logements.

Le 28 mai 2021, la ministre chargée du Logement, Emmanuelle Wargon et Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF avaient signé une charte d’engagement visant à renforcer la contribution du groupe et de sa filiale ICF Habitat à la mobilisation des fonciers publics ferroviaires pour favoriser des opérations de production de nouveaux logements sur la période 2021-2025. L’objectif visé est la construction de 15 000 à 20 000 logements sur l’ensemble du territoire national, dont 35% de logements sociaux.

Cette charte a connu le 16 décembre une première déclinaison régionale avec sa signature par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, Marc Guillaume, Katayoune Panahi, directrice de SNCF Immobilier, et Patrick Jeanselme, président du directoire d’ICF Habitat La Sablière..

Une trentaine de sites ont été identifiés représentant un foncier de près de 536 000 m² soit un potentiel de constructions de près de 6600 nouveaux logements. Afin de répondre aux objectifs de la relance de la construction, l’objectif de création de logements sociaux visée est de 38% de ce potentiel de construction.

Premières opérations

Certaines opérations ont été lancées dès cette année avec notamment la cession par la SNCF de 3,5 ha sur le site d’Hébert dans le 18ème arrondissement de Paris. Cette cession va permettre la réalisation de 370 logements, dont 222 logements sociaux parmi lesquels 153 réalisés par ICF la Sablière. Pour cette opération, le groupe SNCF prend également en charge l’aménagement du site, par sa filiale spécialisée Espaces Ferroviaires.

La SNCF a également cédé en juillet 2021 à l’Etablissement public foncier d’Île-de-France les fonciers des quatre premières phases du projet de la ZAC Eco quartier Gare de Pantin. Cette vente permettra la création d’un nouveau quartier au pied du RER E de près de 240 000 m² de surface de plancher, avec 1500 logements, dont 120 logements seront réalisés par ICF La Sablière.

Un comité trimestriel réunissant l’ensemble des acteurs (SNCF, directions régionales compétentes sur les questions de l’hébergement et du logement, de l'environnement, de l'aménagement et des transports, la mission régionale de la politique immobilière de l’Etat ainsi que les services des préfets des départements franciliens) permettra notamment le suivi des résultats quantitatifs de ces cessions comportant des programmations de logements en Île-de-France.