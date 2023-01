Ile-de-France : il n’y a jamais eu autant de bureaux vides

Les entreprises franciliennes sont de moins en moins gourmandes. L’offre immédiate de bureaux en Ile-de-France affiche au quatrième trimestre (T4) 2022 un niveau jamais atteint selon Immostat : 4 320 000m², soit +5% par rapport au T3 2022 et +7% sur un an. Le taux de vacance s’élève désormais à 7,9%. Un record également.

Alors que l’offre immédiate était relativement stable depuis mi-2021, les plateaux, bulles individuelles, espaces collaboratifs, etc. vides repartent donc à la hausse Mais pas comme au plus fort de la crise sanitaire, marquée par des progressions trimestrielles supérieures à 10%.

La périphérie de La Défense en souffrance

Comme annoncé par les professionnels, l’écart se creuse entre d’un côté, Paris (3,5% de vacance) et le croissant ouest (13,6 %), deux secteurs très recherchés, et de l’autre, la première couronne Nord et les communes autour de La Défense, qui affichent des taux de vacance en hausse, supérieurs à 20%. Le taux de vacance du quartier d’affaires progresse aussi pour atteindre 15,7 %, tandis que le Quartier central d’affaires (QCA) parisien, toujours plébiscité par les locataires, affiche seulement 2,4%.

À LIRE AUSSI La vacance des bureaux en Ile-de-France, une opportunité pour créer des logements

Quant à la demande placée, celle-ci atteint 2,1 millions de m² en 2022, après deux années en berne. Cela représente une hausse de 10 % sur un an et une baisse de 5% par rapport à la moyenne décennale.

Si 2022 est considérée par les experts comme « l’année du retour à la normale », l’activité a ralenti au 4T, avec 602 300 m² placés (-11 % sur un an) et un créneau des petites et moyennes surfaces particulièrement affecté. Entre la menace d’une récession, le pic inflationniste attendu ces prochains mois ou encore la remontée des taux directeurs, la demande placée devrait continuer de reculer en 2023.