« Il y a urgence à déclencher un réflexe paysage chez tous les donneurs d’ordres », Alexandra Bonnet (ENSP Versailles-Marseille)

Première femme à diriger l’Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles-Marseille, Alexandra Bonnet a succédé à Vincent Piveteau le 1er septembre. Diplômée d’AgroParisTech, de l’Ecole nationale du génie rural, des eaux et forêts et titulaire d’un mastère de politique publique de l’université de Harvard, elle vient du ministère de l’Ecologie, où elle exerçait la fonction de directrice adjointe des affaires européennes et internationales. Le paysage conforte son engagement au service de la transition écologique.