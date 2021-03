Il y a un an… «L’agilité des réponses à la crise dans l’immobilier est remarquable», Abbès Tahir, architecte

dossier Histoires de confinement

Associé et directeur général délégué de l’agence Arte Charpentier Architectes, Abbès Tahir détaille, pour Le Moniteur, la manière dont l’année écoulée a changé sa vision de l’architecture, de la ville et de l’entreprise…

« Plus d’un an déjà, depuis le début de la crise. Dès janvier 2020, Arte Charpentier Architectes faisait face à la situation pour ses équipes retenues en Chine, sur les projets développés à… Wuhan. Les réflexions et les projections que nous formions en avril 2020 se sont, dans leur ensemble, avérées. Il y aura, de manière incontestable, un « avant » et un « après » la crise de la Covid-19. Les chantiers ont quasiment tous redémarré en avril 2020, avant même la fin du premier confinement. L’agence a pu maintenir la plupart des projets en cours. Et si certains se sont arrêtés, espérons que ce ne soit que temporaire. Le chiffre d’affaires a été maintenu sur 2020, en donnant tort à nos prévisions initiales. L’agence a conservé ses effectifs d’avant Covid et a su ainsi préserver ses emplois et ses compétences. Nous nous sommes d’ailleurs attachés à maintenir l’intégralité des salaires de tout le personnel, y compris en activité partielle, pendant cette période. Si les bénéfices dégagés restent modestes, nous avons la satisfaction d’avoir su garder la tête hors de l’eau durant la tempête.

[...]