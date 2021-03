Il y a un an... "L’action publique a primé sur les contraintes qui nous occupent habituellement", Bastien Taloc, MEL

"Le Moniteur" tend à nouveau le micro à des professionnels qui témoignaient de leurs difficultés et plans d'action lorsque la crise du Covid a éclaté. Un an après, Bastien Taloc, directeur de la commande publique de la Métropole européenne de Lille, salue les acquis issus de ce grand chamboulement et partage les projets de la collectivité.