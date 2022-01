« Il ne peut pas y avoir de Socotec performant sans une activité France performante », Hervé Montjotin, CEO

Mi-janvier, le leader des services de testing, d'inspection et de certification des projets de construction a annoncé avoir dépassé le milliard d'euros de chiffre d'affaires et fait l'acquisition de deux sociétés, Urbads et sa filiale Urbycom, spécialisées dans l’instruction déléguée des autorisations d’urbanisme et l’élaboration de plans locaux d’urbanisme (PLU). Le CEO de Socotec explique ce choix stratégique au Moniteur.