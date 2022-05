« Il faut d’urgence réunir Logement et Energie », Danyel Dubreuil, collectif Rénovons

Plus que l’absence de ministre du Logement, le collectif Rénovons déplore celle de l’adjectif « performantes » dans l’objectif de 700 000 rénovations énergétiques par an, fixé par le président de la République. L’omission laisse craindre la continuation d’une politique de gestes qui passerait à côté des enjeux sociaux, énergétiques et climatiques associés à l’éradication des passoires thermiques.