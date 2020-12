Iko Enertherm chape TG, un isolant performant pour les sols

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Isolation thermique Supprimer Isolation acoustique Supprimer Chape Supprimer Dalle Supprimer Dallage Supprimer Isolation en plaques Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le fabricant de panneaux isolants en mousse de polyuréthane Iko Enertherm présente sa nouvelle solution thermo-acoustique pour l’isolation des sols sous chape, dalle flottante ou dallage.

Dédié à l’isolation des sols des logements ou bureaux, en neuf comme en rénovation, le panneau Iko Enertherm chape TG se distingue par une double performance acoustique et thermique (lambda de 22). Constitué d’une âme en mousse rigide de polyisocyanurate 100 % sans CFC, HCFC ou HFC, il se décline en 13 épaisseurs de 25 à 140 mm.



Jusqu’à 23 dB(A)



Son taux d’affaiblissement acoustique, de 20 dB(A) pour les épaisseurs à partir de 54 mm, validé par le FCBA, est le plus performant pour les panneaux polyuréthane sans sous-couche acoustique. Il peut atteindre 22 et 23 dB, avec l’ajout d’une sous-couche de type Assourchape 20 ou Tramichape Eco Pro.

Le panneau affiche, en épaisseur de 54 mm, une résistance thermique de 2,45 m².K/W, certifiée Acermi. En 140 mm d’épaisseur, avec un R de 6,45 m².K/W, il convient en rez-de-chaussée contre un parking souterrain non chauffé ou un vide-sanitaire.



Pose facile et rapide



Iko Enertherm chape TG est compatible avec tous les planchers chauffants-rafraîchissants, hydrauliques et électriques sous Avis technique. Son parement kraft-aluminium sur les deux faces, étanche au gaz et résistant à l’humidité, s’adapte à toutes les chapes du marché (DTU 26.2/52.10 ou sous ATec). Il est classé SC1 a2 Ch (de 30 à 105 mm) et SC1 a3 Ch (de 110 à 140 mm).

De dimensions 1200 x 1000 mm, léger (densité ± 32 kg/m³), exempt de sous-couche, il se pose rapidement. Son quadrillage 100 x 100 mm facilite le découpage et le positionnement des tubes. En rénovation, sa faible épaisseur est adaptée en cas de faible hauteur du seuil de porte.