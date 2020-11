La résistance au feu du bâti est un enjeu d'actualité, alors que des incendies ravagent les habitations californiennes et qu'à Paris la question des matériaux de restauration de la charpente de Notre-Dame divise les experts. Essentiels à la prévention des sinistres, les produits retardants, ignifuges ou incombustibles participent à une protection passive des bâtiments. Outre les innovations dans la composition de matériaux incombustibles, les post-traitements ignifuges permettent à des produits inflammables de répondre aux exigeantes normes de sécurité, élargissant les options de construction. Côté classements, les valeurs de résistance au feu trouvent leur équivalent d'un pays à l'autre, échelonnées du plus au moins efficace de A1 à D pour le système européen, de M0 à M4 pour la version française. Les matériaux classés incombustibles (M0) à difficilement inflammables (M2) ici présentés sont non seulement conformes à la réglementation, mais ils possèdent des propriétés multiples, notamment phoniques et thermiques : placage écologique en bambou et coton, argile, mousse métallique, textiles ou dérivés du bois.