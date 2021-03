IDD-Parts s’installe en France

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Négoce Supprimer Maintenance Supprimer France Supprimer Valider Valider

Spécialiste des pièces de rechanges pour la plupart des marques de portes sectionnelles industrielles, résidentielles et des quais, la société IDD-Parts (groupe Assa Abloy) a ouvert des bureaux et une plateforme en France, à Saint-Quentin-Fallavier (38). Une bonne nouvelles pour les professionnels du SAV et de la maintenance.

IDD-Parts, dont le siège est situé à Barneveld (Pays-Bas), est un fournisseur indépendant des marques de pièces détachées pour l’entretien et le service des portes sectionnelles et des systèmes de quai. Depuis le début de l'année, l'entreprise a installé sa filiale française sur la zone industrielle de Chesnes-Le Loup, à Saint-Quentin-Fallavier (38), à 15 km au sud de Lyon.



Faciliter la maintenance

Par son principe de one-stop-shop, la société – également présente en Allemagne où elle possède une usine de panneaux – permet aux professionnels de trouver en un lieu unique toutes les pièces pour la maintenance et le SAV des portes de garage et des quais logistiques. « Cette tâche prend généralement du temps en raison de la multiplicité des marques et de la diversité des articles » explique Anne Della Vecchia, directrice d’IDD-Parts France. « Les pièces nécessaires à la réparation et à l'entretien des portes sectionnelles doivent souvent être achetées auprès de différents fournisseurs. En outre, de nombreux produits sont protégés par le fabricant et sont donc difficilement disponibles. »



Booster l’activité SAV

Après avoir identifié les pièces dont il a besoin sur le site internet de la société – pièces pour portes, pour la réparation et l'entretien des systèmes de quais – le professionnel n’a qu’à laisser œuvrer IDD-Parts qui prépare un colis unique sur mesure qui peut-être soit expédié, soit récupéré directement sur place à Saint-Quentin-Fallavier. Un gain de temps et d’énergie considérable qui simplifie l’activité du service après-vente et peut permettre à certains professionnels de développer cette activité économiquement rentable vu le nombre de portes et de quai installés, sachant que la maintenance est dans la plupart des cas obligatoire pour répondre aux obligations de la marque CE.

IDD Parts France est installé à Saint-Quentin-Fallavier (38), au sud-est de Lyon, en bordure de l'A43. - © Maeike Blauw Fotografie Close Lightbox

Des outils numériques pour simplifier la maintenance



IDD-Parts a également développé l’application SpringTime, qui permet d’identifier à partir de son Smartphone les ressorts de torsion et les panneaux de portes déjà installés, afin de ne pas se tromper dans les références. Elle permet également de prendre des mesures pour l’installation d’une porte industrielle.

L’entreprise propose également Plandr, un outil d’organisation de l’après-vente, avec lequel le professionnel peut planifier ses interventions pour l’entretien des portes et assurer un suivi des portes installées dans la base de donnée

Le service de commande de pièces et le catalogue en ligne sont accessibles. Si un article n’est pas sur le site ou si le professionnel a besoin d’une assistance technique, il peut contacter l’entreprise pour obtenir des conseils ou développer son propre produit.