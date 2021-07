Icade : les planètes se sont alignées au premier semestre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Icade Supprimer France Supprimer Valider Valider

Du bureau au logement, en passant par les établissements de santé, Icade affiche une forte croissance au premier semestre.

Le groupe immobilier Icade a enregistré une forte croissance de son chiffre d'affaires au premier semestre, après des résultats déjà « solides » en 2020 malgré la crise sanitaire, et relevé dans la foulée ses attentes pour 2021, a-t-il annoncé ce lundi 26 juillet.

« Dans un contexte de sortie de crise, Icade affiche un niveau d'activité supérieur de 33 % par rapport au premier semestre 2020 et de 22% par rapport au premier semestre 2019 », indique Olivier Wigniolle, directeur général d'Icade, dans un communiqué du groupe.

Son chiffre d'affaires s'est ainsi établi à 830 M€ dans la première moitié de l'année. Le résultat net part du groupe a quant à lui atteint 188,1 M€ contre 5,2 M€ au 30 juin 2020.

Icade, à la fois actif dans les bureaux, le logement et les établissements de santé, relève ses prévisions quant à son niveau de flux de trésorerie nette courant (ou CNFC), l'indicateur de référence du groupe. Avec un CNFC de 2,57 € par action au premier semestre, le groupe anticipe une croissance de 6 %, contre 3 % annoncé précédemment (sans compter les effets des cessions 2021).

Signature et renouvellement de baux

La location de bureaux rapporte au groupe 190,3 M€ au 30 juin, en légère progression (+1,8 %) par rapport à la même date en 2020, alors que le marché est encore perturbé par la crise sanitaire. Le taux d'occupation financier est en revanche en repli par rapport à 2020 (-2,3 %), en raison notamment de départs, notifiés pendant la crise sanitaire et ayant eu lieu début 2021.

Icade annonce avoir signé et renouvelé 63 baux sur plus de 82 000 m² au premier semestre. La branche Foncière Santé du groupe, qui devrait être introduite en Bourse à la fin de l'année, est également poussée par ses revenus locatifs et les investissements du groupe en France et à l'international. Elle enregistre une hausse de 5,6 % de ses revenus. Au total, le patrimoine du groupe s'élève à 11,8 Mds€.

Du côté de l'activité de promoteur d'Icade, le groupe enregistre une forte hausse (+79 %) de son chiffre d'affaire, après une baisse en 2020 liée à l'arrêt de la quasi-totalité des chantiers. Par rapport au premier semestre 2019, Icade note une hausse de 38 % du chiffre d'affaire de cette branche. « Icade est aujourd’hui confiante pour atteindre ses objectifs stratégiques », assure Olivier Wigniolle.

