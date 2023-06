Icade en quête d’innovations

Qui veut être accompagné par Icade, filiale de la Caisse des dépôts ? Son incubateur, Urban Odyssey, cherche cinq jeunes entreprises, dans le cadre d’un cinquième appel à entrepreneurs, annonce le groupe immobilier le 8 juin.

Investissement d’amorçage de 250 000€

Les candidats doivent œuvrer dans la réhabilitation, l’efficacité énergétique, la gestion de l’eau, la restauration des sols, la mixité d’usage, l’accès au logement ou encore « la tech au service de l’accélération de ces transitions (…) nécessaires à la filière », illustre Icade.

Les lauréats pourront s’installer dans les locaux parisiens d’Urban Odyssey ou bien dans l’un de ses espaces de coworking à Paris, Lyon et Bordeaux. Ils bénéficieront d’un « accès facilité au marché et aux actifs d’Icade » et d’un « investissement d’amorçage moyen de 250 000€ ».

Premiers contrats avec Icade

« A l’issue de sa 1ère année d’activité, une start-up accompagnée par Urban Odyssey génère un chiffre d’affaires moyen de 150 000€, grâce notamment à de premiers contrats avec Icade », assure le groupe immobilier.

La pré-sélection des dossiers transmis à contact@urbanodyssey.com est prévue en juin ; l’intégration de 6 à 9 mois pour valider le projet, à partir d’octobre ; et le programme d’accélération de 12 à 18 mois pourra commencer en mars 2024.