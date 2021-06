Hymer accélère son déploiement en France

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Négoce quincaillerie outillage Supprimer Entreprises Supprimer Strasbourg Supprimer France Supprimer Valider Valider

Dans le cadre de sa stratégie de conquête de part de marché en France, le fabricant d’accès en hauteur allemand a ouvert, avec le logisticien alsacien Woehl, une plateforme de stockage.

Hymer, le fabricant d’accès en hauteur allemand, veut se faire une place dans le négoce en France. Pour ce faire, la société vient d’ouvrir une plateforme de stockage avec l’appui du logisticien alsacien Woehl. Le spécialiste de l’accès en hauteur dispose désormais d’une surface de stockage de plus de 700 m² à Wissembourg ce qui lui permet d’entreposer quelques 3000 produits. D’après la société, « les capacités sont amenées à doubler, à partir de juillet: le fabricant occupera alors la totalité de l’entrepôt, pour environ 1 500 m2de surface qui permettront de stocker plus de 5 000 articles. »

Livraisons plus rapides

La situation de l’entrepôt de Wissembourg sur le territoire français va permettre à Hymer de garantir des livraisons plus rapides à ses distributeurs: jusqu’ici effectuées en dix jours ouvrables, elles devraient dorénavant être assurées en deux à cinq jours ouvrables.

Retrait du marché grand public

Pour rappel, Hymer est concepteur et fabricant de moyens d'accès : échelles, échafaudages, plateformes, échelles à crinoline, de PIR/L doté d'un système de fermeture automatique du garde-corps ou encore de produits sur mesure. Il vient de quitter le marché grand public pour ne se développer que sur l’offre btob dédiée aux artisans et aux industriels, via les marques Hymer et Alpe pour les produits en série, et via la division Hymer Project pour les fabrications sur mesure.