Hyères : trois grands chantiers en cours

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Valider Valider

La Ville d’Hyères poursuit ses actions en faveur des espaces publics. Le skatepark, le square Stalingrad et le village de Giens font actuellement l’objet d’importants travaux.

La requalification des espaces publics constitue un potentiel d’amélioration du cadre de vie pour la ville d’Hyères (Var). De nombreuses opérations ont été menées depuis le début de cette année et elles se poursuivront jusqu’en 2022.



La réhabilitation du skatepark est l’un des grands chantiers en cours. Elle porte sur la remise en état du site, avec notamment des opérations de ragréage, de bouchage des fissures et des trous, de reprise des arêtes et de végétalisation des abords. Elle prévoit également l’agrandissement et la modernisation de la partie ouest avec la reconstruction de nouvelles formes et la création d’un « bowl », entre autres. Le chantier devrait être livré en janvier 2022.



En outre, les espaces verts du square Stalingrad bénéficieront de travaux de réhabilitation jusqu’à la fin novembre. Sur la partie haute, les aires de jeux seront supprimées pour laisser place à de nouveaux espaces fleuris. Sur la partie basse, la zone engazonnée sera agrandie et le sol remplacé par du broyat de bois.



Enfin, en cours depuis l’été, les travaux de requalification du centre du village de Giens devraient s’achever au mois d’avril 2022. Ils portent sur la réhabilitation de la place Saint-Pierre et de ses abords. Les opérations prévues consistent à refaire des revêtements, à moderniser les mobiliers urbains et à améliorer l’accessibilité aux PMR. Les abords du square Bachagha-Boualam seront par ailleurs réaménagés.