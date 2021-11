Hyères : travaux en cours sur la place Daviddi et ses abords

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le projet de réaménagement de la place Daviddi et du boulevard des Girelles dans le quartier de L’Ayguade avance.

La municipalité d’Hyères, dans le département du Var, a décidé d’engager des travaux d’aménagement sur la place Jean-Pierre-Daviddi et le boulevard des Girelles dans le quartier de l'Ayguade. Le chantier a débuté début novembre. D’ici quelques mois, la place sera plus sécurisée après le renouvellement de l’éclairage et l’installation de la vidéoprotection. L’opération inclut également la réalisation de travaux de branchements électriques pour certaines utilisations de la place, telles que les manifestations et les marchés. Le renforcement et la réhabilitation des canalisations et des collecteurs d’assainissement figurent également au programme de la Ville.

L’objectif est de rendre la place Daviddi plus accueillante. À l’issue des travaux qui s’étaleront jusqu’au mois de mars 2022, les boulistes du quartier de L’Ayguade bénéficieront d’un terrain de jeu entièrement réhabilité, avec un muret totalement refait, qui sera doté d’une assise en bois de chêne. Notons qu’une interruption du chantier est prévue durant deux semaines pendant les fêtes de Noël.