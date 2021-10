Hyères : réhabilitation d’un îlot de nidification sur le site des Vieux Salins

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Entretien-réhabilitation Supprimer Valider Valider

Un îlot de nidification a été aménagé au sein du site des Vieux Salins de Hyères.

Le Conservatoire du littoral, l’entreprise Colas et la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) ont réhabilité un îlot de nidification sur le site des Vieux Salins de Hyères (Var). Exécutés en septembre dernier, les travaux ont duré huit jours. Une première phase a porté sur le piquetage et la définition de la forme du nouvel îlot. La deuxième a consisté à raboter sa surface afin d’agrandir l’espace favorable à la nidification. Dans le cadre de cette opération, des mini-pelleteuses ont été spécialement héliportées sur l’emprise du chantier. Enfin, la troisième phase des travaux a permis d’étaler manuellement 20 tonnes de sable et de coquillages sur l’ensemble du site.

La réhabilitation de cet îlot vise à favoriser l’installation de l’avifaune (avocette élégante, sterne naine, goéland railleur, etc.) lors de la période de nidification, au printemps prochain. Selon Matthieu Lascève, le chargé de mission Natura 2000 et Salins d’Hyères pour TPM, la réhabilitation était nécessaire, car l’ancienne surface de terre était trop haute alors que les oiseaux nicheurs avaient besoin d’être plus proches de l’eau.

Un budget de 15 k€ a été consacré à la réalisation des travaux.