Hyères : les travaux de réqualification du quartier de la Blocarde se poursuivent

Les travaux de requalification des espaces partagés de la Blocarde ont débuté le lundi 22 novembre dernier.

Une réunion publique d’information s’est tenue le vendredi 19 novembre, pendant laquelle Jean-Pierre Giran, le maire de la ville d’Hyères, a présenté aux habitants la liste des aménagements à réaliser afin de donner un nouveau visage aux espaces partagés du quartier de la Blocarde d’Hyères (Var). Le chantier, programmé en six phases d’un mois à un mois et demi chacune, a entamé sa première phase le 22 novembre dernier.

D’importants travaux, d’un montant global de 1,6 M€, sont prévus dans le quartier. Ils portent sur la réfection de la voirie au niveau de la rue de Mermoz et des rues de la Blocarde et de Saint-Exupéry. La Ville prévoit aussi la sécurisation des abords des écoles, l’enterrement des conteneurs et la plantation ou le déplacement de 180 arbres. La réhabilitation de l’actuel terrain de jeux sera menée en parallèle avec l’aménagement d’un parking temporaire d’une cinquantaine de places. La Ville prévoit aussi la création d’un accès piéton vers la rue du Soleil-Levant, le changement du mobilier urbain et la réfection de la fontaine. La livraison du chantier est attendue pour le 7 juillet 2022, avec une période d’interruption des travaux pendant les fêtes de fin d’année.