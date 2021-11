Hyères-les-Palmiers : l’aménagement du port de La Tour Fondue a repris

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Ports Supprimer Valider Valider

Les travaux d’aménagement du port de La Tour Fondue d’Hyères-les-Palmiers ont repris en octobre dernier.

À Hyères-les-Palmiers (Var), l’aménagement du port de La Tour Fondue a été lancé en septembre 2020. Depuis lors, les opérations entreprises ont permis de terminer les travaux de réseaux, de réhabiliter la batterie du Pradeau, de construire les bâtiments modulaires, et d’aménager une partie du terre-plein, ainsi que le sol en béton. Rappelons que le projet d’aménagement du port a été financé par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’État et le budget annexe du port. Le coût des travaux est estimé à plus de 4 M€.

Durant l’été 2021, les travaux ont été mis à l’arrêt afin de laisser le champ libre à l’exploitation du port. Ils ont repris en octobre dernier, en préparation de la deuxième phase du projet. En effet, un traitement de toute la partie sud du terre-plein portuaire sera effectué d’ici Noël. Une troisième phase, devant se dérouler entre janvier et février 2022, permettra ensuite d’achever cette opération et de mettre en place un poste à quai pour le transport de marchandises vers Porquerolles. S’ensuivra le retrait des installations de chantier au parc national de Port-Cros. La quatrième phase de travaux en mars prochain consistera en la reconstitution de l’isthme rocheux, l’accès qui mène à l’édifice de La Tour Fondue.