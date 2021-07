Hyères : le site archéologique d’Olbia a été restauré

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Site classé Supprimer Valider Valider

À Hyères, de nouveaux aménagements sont maintenant visibles sur le site archéologique d’Olbia.

Le site archéologique d’Olbia, à Hyères (Var), était une ancienne ville portuaire grecque en l’an 325. Aujourd’hui, c’est un lieu touristique ayant une valeur scientifique importante. En vue de le préserver, des travaux de consolidation et de restauration ont été lancés à l’automne 2020. Ils consistaient en l’aménagement de nouveaux chemins à travers le site, la mise en place de platelages en bois (plan de circulation composé de planches juxtaposées) et le remontage des murs. Des travaux de remblayage ont aussi été réalisés sur certains vestiges et des fenêtres archéologiques ont été créées.

L’ensemble des travaux a coûté 804,4 k€. Le financement regroupait les participations de l’État, de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Département du Var et de la Ville de Hyères. La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée au groupement d’architectes Eupalinos. Le site restauré et consolidé d’Olbia a été inauguré le vendredi 18 juin 2021 par la municipalité.