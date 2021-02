Hyères : le chantier de la future gare maritime se précise

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Fin juin 2021, la commune d’Hyères devrait se doter d’une nouvelle gare maritime et d’une nouvelle capitainerie à la Tour Fondue.

Les travaux de construction de la nouvelle gare maritime et de la nouvelle capitainerie du port de la Tour Fondue, à Hyères (Var), démarrent, après la destruction de l’ancienne structure en novembre dernier. La première pierre vient d’être posée en présence du président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée (MTPM) et du maire d’Hyères. L’ouvrage principal de la gare, sur une superficie de 495 m2, sera composé d’une salle d’attente, d’une billetterie et d’un local fret au rez-de-chaussée. À l’étage, la capitainerie offrira une vue imprenable sur les bassins portuaires et la zone de fret. La construction de ce nouveau bâtiment multimodal est confiée au cabinet Duchier + Pietra Architectes, au paysagiste APS, et aux bureaux d’études Ingérop, BET et EGE Méditerranée. Sa mise en service est prévue pour fin juin 2021. À noter que l’aménagement des terre-pleins et la renaturation de l’isthme sont au programme du mois de septembre prochain.

L’objectif principal du projet de construction de la nouvelle gare maritime et de la nouvelle capitainerie du port de la Tour Fondue, est d’améliorer l’accueil des voyageurs ainsi que l’entretien du site classé de la presqu’île de Giens. Cette dernière est un lieu de transit de près d’un million de passagers par an et de trafic commercial, en provenance ou à destination des îles de Porquerolles, Port-Cros et du Levant. Le projet s’inscrit dans une démarche « opération grand site » (OGS) portée par la MTPM et lancée par la ville d’Hyères. La construction de la nouvelle gare maritime à Hyères représente un investissement de près de 4 M€, financé par le budget annexe du port, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’État.