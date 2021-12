Hyères : lancement d’un appel à projets 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Appel à projets Supprimer Valider Valider

Un appel à projets dans le cadre du contrat de la ville d’Hyères est en cours.

Dans le cadre d’un contrat de ville métropolitain, piloté par la métropole Toulon Provence Méditerranée, la commune d’Hyères, l’État et la métropole s’engagent dans une mobilisation en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville. En ce sens, un appel à projets est lancé pour l’année 2022, s’adressant aux associations porteuses de projets, dans le but d’améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants du Val des Rougières et du centre-ville pour la commune d’Hyères-les-Palmiers (Var). L’appel à projets est ouvert depuis le 8 novembre dernier et la date limite du dépôt des dossiers est le 12 décembre 2021.

Pour le territoire de la métropole Toulon Provence Méditerranée, une quarantaine d’actions proposées par des associations sont financées chaque année par l’État, la Ville et la métropole. Les éléments de contexte à prendre en compte dans ce contrat de ville sont la cohésion sociale sur l’ensemble du territoire, le cadre de vie des habitants favorisant l’accès aux services et équipements publics, le renouvellement urbain, ainsi que l’emploi et le développement économique. L’objectif est de réduire les inégalités entre les territoires et de changer le quotidien des populations en situation vulnérable qui résident dans les 13 quartiers prioritaires de la métropole.