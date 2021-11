Hyères : l’entretien des berges du canal de l’Ayguade se poursuit

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) prolonge les travaux d’aménagement des berges le long de l’avenue Alfred-Decugis.

À Hyères (Var), à la suite des nombreuses inondations survenues dans le département, le canal de l’Ayguade, longeant l’avenue Alfred-Decugis, fait l’objet d’importants travaux de réhabilitation. Il s’agit de la continuité de l’entretien du canal, engagé par la métropole TPM depuis le mois d’avril, dans le cadre de la compétence Gestion de milieux aquatiques et prévention des inondations. Le chantier, d’un montant évalué à 462 k€, devrait prendre fin au début de l’année 2022.

L’opération consiste notamment à remplacer les berges en béton imperméables du cours d’eau par des gabions ou casiers de pierres, permettant d’assurer la stabilité des berges. L’objectif est de réparer et de moderniser les ouvrages hydrauliques afin de poursuivre la lutte contre les risques d’inondation. Dans cette démarche, la métropole entend également respecter l’environnement en offrant une possibilité de développement de la biodiversité et l’amélioration de la qualité écologique. En effet, ce changement le long du canal de l’Ayguade favorisera la croissance de la faune et de la végétation.