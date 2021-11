Hyères : coup de jeune pour le parking de La Capte

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La Ville d’Hyères, via l’antenne de la métropole, se lance dans la rénovation du parc de stationnement rue de La Darse.

À Hyères (Var), les travaux du parking de La Capte, côté plage, ont débuté le 2 novembre dernier et vont se poursuivre jusqu’à fin janvier 2022, après une période d’arrêt du 17 décembre au 3 janvier durant les fêtes de fin d’année. Ils consistent notamment à refaire la surface du parking, à réorganiser les marquages au sol avec des rondins en bois et à établir un plan de balisage pour faciliter l’accès au parking. Notons que la capacité de stationnement du site n’est pas modifiée, et que deux places sont équipées de bornes de recharge électrique.

Le chantier inclut aussi la réfection du muret chasse-mer longeant le parking et la plage de La Capte. Trois places supplémentaires du parking seront réservées aux PMR et une partie sera destinée aux vélos. Les bancs et portiques situés aux entrées et sorties du site seront remplacés. La création de toilettes publiques en face du parking avec des rampes d’accès pour les PMR, ainsi que la végétalisation du site avec de nouvelles plantations sont également prévues.

La Ville a consacré une enveloppe de 350 k€ à l’exécution de ces travaux du parking de La Capte.